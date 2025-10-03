Quantcast
Χειροπέδες σε 13 Τούρκους στον Έβρο - Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια - Real.gr
12:09, 03/10/2025
Στη σύλληψη 13 Τούρκων που είχαν όπλα στην κατοχή τους προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο 
του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις των επτά ανδρών και των έξι γυναικών έγιναν στο Σουφλί.

Οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 147 πιστόλια Γκλοκ, 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Διαπιστώνεται ότι πλέον η τουρκική μαφία έχει μπει στην παράνομη αγορά όπλων στην Ελλάδα, καθώς στην Τουρκία μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει παραρτήματα και κατασκευάζουν όπλα.

Τα εξαρτήματα που εντοπίστηκαν θα τα χρησιμοποιούσαν ως «μπούσουλα» για να φτιάξουν απευθείας στην Ελλάδα 3D όπλα χωρίς ταυτότητα.
 

