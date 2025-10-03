Χειροπέδες σε 13 Τούρκους στον Έβρο - Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια - Real.gr

Στη σύλληψη 13 Τούρκων που είχαν όπλα στην κατοχή τους προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις των επτά ανδρών και των έξι γυναικών έγιναν στο Σουφλί.

Οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 147 πιστόλια Γκλοκ, 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Διαπιστώνεται ότι πλέον η τουρκική μαφία έχει μπει στην παράνομη αγορά όπλων στην Ελλάδα, καθώς στην Τουρκία μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει παραρτήματα και κατασκευάζουν όπλα.

Τα εξαρτήματα που εντοπίστηκαν θα τα χρησιμοποιούσαν ως «μπούσουλα» για να φτιάξουν απευθείας στην Ελλάδα 3D όπλα χωρίς ταυτότητα.

