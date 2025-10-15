Χειροπέδες σε 2 ανηλίκους που διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων στα Νότια Προάστια - Real.gr

Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών, με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν βραδινές και πρωινές ώρες της 12 και 13 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται, ότι λίγο πριν τη σύλληψή του ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε διαπράξει -2- ληστείες σε περίπτερα στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.

Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι έφερε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των -242- ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με όχημα, κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα περίπτερα- στόχους τους, ο ένας εξ αυτών έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε -3- ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.

Από την έρευνα στις οικίες οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- ακόμα περιπτώσεις ληστειών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.