Χειροπέδες σε 39χρονο για δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ρέθυμνο με λεία 8.000 ευρώ - Real.gr

Χειροπέδες σε 39χρονο για δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ρέθυμνο με λεία 8.000 ευρώ

15:15, 08/11/2025
Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ημεδαπός ο οποίος κατηγορείται πως με το πρόσχημα της καταμέτρησης χρυσαφικών-τιμαλφών από Δημόσια Αρχή απέσπασε κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Η σύλληψη έγινε στις 6.11.2025 το βράδυ στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και αφορά σε 39χρονο. Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της 6.11 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δυο ημεδαπές σε περιοχή του Ρεθύμνου προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής τιμαλφών, χρυσαφικών, από Δημόσια Αρχή, τις έπεισε και παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ σε συνεργό του. Από την αξιοποίηση στοιχείων των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος με το ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, εντοπίσθηκε στο Ηράκλειο οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ακολούθησε έρευνα στο όχημα και έλεγχος στον ίδιο κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις κατόχους τους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Από πλευράς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστάται στους πολίτες: «Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου. Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας. Μη δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα και να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

