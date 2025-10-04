Quantcast
Χειροπέδες σε 70χρονο - Βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητες κάνναβης και πήλινη οινοχόη των Βυζαντινών Χρόνων - Real.gr
real player

Χειροπέδες σε 70χρονο – Βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητες κάνναβης και πήλινη οινοχόη των Βυζαντινών Χρόνων

16:45, 04/10/2025
Χειροπέδες σε 70χρονο – Βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητες κάνναβης και πήλινη οινοχόη των Βυζαντινών Χρόνων

Μία πήλινη οινοχόη των Βυζαντινών Χρόνων αλλά και ποσότητες κάνναβης εντοπίστηκαν στο σπίτι 70χρονου στη Χαλκιδική. Προηγήθηκε έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με φερόμενη εμπλοκή του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο σπίτι του χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες με κάνναβη (358 γραμμάρια ακατέργαστη και 0,5 γραμμάρια κατεργασμένη – «σοκολάτα»), καθώς επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, στον ίδιο χώρο βρέθηκε και κατασχέθηκε η πήλινη οινοχόη, αντικείμενο, που, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved