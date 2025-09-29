Χερσόνησος: Πήρε τη γιαγιά της από το χέρι και πήγαν να καταγγείλουν τον κακοποιητή γιο της - Real.gr

Την κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της, από τον ίδιο της το γιο, κατήγγειλε το τελευταίο 24ωρο μια 71χρονη γυναίκα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγονή της ηλικιωμένης, μια 34χρονη, ήταν εκείνη που την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να καταγγείλει τον 47χρονο.

Η κοπέλα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, δεν άντεξε να βλέπει άλλο τη γιαγιά της να υποφέρει από τα όσα βίωνε στα χέρια του θείου της, καθώς το βράδυ της Κυριακής, για μια ακόμα φορά, εκτυλίχθηκε ένα ακόμα περιστατικό εις βάρος της γυναίκας. Όπως καταγγέλθηκε στις Αρχές, ο 47χρονος άρχισε να τη χτυπάει τη μητέρα του, ρίχνοντας της σφαλιάρες για να της αποσπάσει χρήματα.

Η 71χρονη πάντως ενώ επιβεβαίωσε τα άγρια σκηνικά, είπε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του γιου της, ενώ από την πλευρά της η 34χρονη, υποστήριξε ότι ο 47χρονος πρέπει να τιμωρηθεί.