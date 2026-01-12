Χιονόπτωση - Κεντρική Μακεδονία: Σε ποιες περιοχές είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Real.gr

Quantcast
Χιονόπτωση - Κεντρική Μακεδονία: Σε ποιες περιοχές είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Χιονόπτωση – Κεντρική Μακεδονία: Σε ποιες περιοχές είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

10:58, 12/01/2026
Για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

