Επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών στη Χίο: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Real.gr

Συνολικά 14 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από τον τόπο της σύγκρουσης απόψε στις 9 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, σκάφους με μετανάστες και πλωτού του Λιμενικού Σώματος.

Άλλες πληροφορίες από το Νοσοκομείο της Χίου μιλάνε για συνολικά 26 άτομα που έχουν μεταφερθεί εκεί. Ανάμεσα τους συγκαταλέγεται και αριθμός σοβαρά τραυματιών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε ανοικτά του νησιού, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι.

Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο που επέβαιναν μετανάστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Λιμενικό, ο διακινητής-χειριστής του σκάφους κινήθηκε προς το περιπολικό με το οποίο συγκρούστηκε.

Το σύνολο των μεταναστών έπεσε στη θάλασσα, όπου έπειτα από έρευνες ανασύρθηκαν τέσσερις άνθρωποι νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Επίσης, τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι ήδη έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χίου για τη λήψη των πρώτων βοηθειών.

Συνολικά 24 τραυματίες μετανάστες έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο Χίου, ενώ στην θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων από τέσσερα πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες και από αέρος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.