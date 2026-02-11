Χίος: Άνδρας χτύπησε τρεις φορές με πέτρα τη 19χρονη σύντροφό του στο κεφάλι - Real.gr

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε χτες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου δεκαεννιάχρονη κοπέλα, η οποία είχε δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα, ώστε να συλλάβουν τον άντρα, ο οποίος έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί για τον εντοπισμό του, αφού παραμένει ασύλληπτος.

Η δεκαεννιάχρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της.