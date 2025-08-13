Χίος: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας προς Καρδάμυλα - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χτες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.