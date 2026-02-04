Τραγωδία στη Χίο με νεκρούς και τραυματίες - Σε εξέλιξη οι έρευνες για αγνοούμενους - Real.gr

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη, περίπου τις 21.00, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες –, ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας politischios.gr, τους έδωσε σήμα να αλλάξουν πορεία. Φέρεται να ακολούθησε επεισόδιο με τους διακινητές που επέβαιναν στη λέμβο, κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονταν όλη τη νύχτα και θα ενταθούν με το πρώτο φως της ημέρας, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που επέβαιναν στο πλεούμενο.