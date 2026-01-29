Χολαργός: Έπεσε δέντρο στη Μεσογείων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Real.gr

Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητo προκλήθηκε στον Χολαργό, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος οδηγός ή περαστικός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή, έκοψαν με πριόνια τον μεγάλο κορμό του δέντρου που είχε πέσει στην οροφή του αυτοκινήτου και απομάκρυναν τα πεσμένα κλαδιά από το οδόστρωμα. Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.