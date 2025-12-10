Χολαργός: Καρέ καρέ η σύλληψη του νεαρού που κατηγορείται για την επίθεση στον 14χρονο - Τι λέει ο πατέρας του - Real.gr

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον ένα από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για το μαχαίρωμα του 14χρονου στον Χολαργό.

Ο νεαρός μετά την επίθεση διέμεινε σε ξενοδοχείο μαζί με τον πατέρα του, ώστε να αποφύγει την αστυνομία, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ANT1«Αποκαλύψεις» που δημοσίευσε και το επίμαχο βίντεο, αστυνομικοί έστησαν καρτέρι στον νεαρό.

Εκείνος είχε παραγγείλει και βγήκε από το ξενοδοχείο για να παραλάβει το φαγητό. Μόλις επέστρεψε στο ξενοδοχείο, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί όρμησαν πάνω του, τού έκαναν λαβή, τον γύρισαν τούμπα στον αέρα και τον ακινητοποίησαν.

Ο πατέρας του 15χρονου δράστη, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη σε ξενοδοχείο όπου διέμενε, μίλησε στην εκπομπή και ανέφερε ότι ο γιος του είχε δεχθεί επίθεση πριν από δύο χρόνια, για ασήμαντη αφορμή. Τότε είχε δεχθεί χτυπήματα στο λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα. Σύμφωνα τα όσα είπε ο πατέρας του 15χρονου, από τότε το παιδί του «άλλαξε» και έγινε πιο αντιδραστικό.

Ακόμη, ο πατέρας του ανήλικου δράστη δήλωσε πως έμαθε μόλις εχθές για την αιματηρή επίθεση και την εμπλοκή του γιου του καθώς βρισκόταν εκτός Αθηνών λόγω της εργασίας του.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.