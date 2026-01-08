Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση η Σαμοθράκη λόγω των θυελλωδών ανέμων - Real.gr

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων ανά διαστήματα αγγίζει και τα 9 μποφόρ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στον Έβρο και ο λόγος μη πραγματοποίησης -σήμερα και αύριο- των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης αλλά και της ακύρωσης της πρώτης πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» με προορισμό την Αθήνα. Λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου δεν κατέστη εφικτή η προσγείωση του αεροσκάφους. Ωστόσο τα επόμενα αεροπορικά δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Σαμοθράκης εφιστά την προσοχή των οδηγών προτρέποντάς τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς κρίνεται επικίνδυνη η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πτώσης κλαδιών και αντικειμένων στο οδόστρωμα. Κλειστός, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, παραμένει σύμφωνα με τον Δήμο και ο δρόμος από Μακρυλιές προς Λάκκωμα μέσω της παραλιακής οδού.