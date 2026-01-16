Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων - Real.gr

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι χυδαίες δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μεταδίσει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Ανεστίδη, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

«Κλείδωσε» το ραντεβού και άνοιξαν οι δρόμοι – Οριστικοποιούν τη λίστα των εκπροσώπων τους στο Μαξίμου οι αγρότες

Αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο

Οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Κώστας Ανεστίδης λέγοντας ότι εκπαραδρομής έγινε αυτό, χαρακτηρίζοντας από την πλευρά του «χυδαίο το ότι βγήκαν στον αέρα ως δηλώσεις η φιλική συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

«Πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Άλλωστε προυπόθεση που έχει θέσει η κυβέρνηση για να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα η συναντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλοκων με τον πρωθυπουργό είναι:

να μην μετέχουν στην αντιπροσωπεία ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά και

να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι

Απόφαση μπλόκου Μαλγάρων: Χωρίς τον Ανεστίδη στο Μαξίμου

Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα βρεθεί στο Μεγάρο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Στη συνάντηση που θα γίνει την Δευτέρα, πιθανολογείται ότι το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί από έναν άνθρωπο και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Κώστα Σέφη.

Το όνομά του θα σταλεί στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και στη συνέχεια αναμένεται να συμπεριληφθεί στη λίστα των ανθρώπων που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.