Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη - Real.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Οι κάτοικοι του Bαϊοχωρίου, επέστρεψαν στα σπίτια τους. Σε ετοιμότητα είχαν τεθεί για απομάκρυνση και όσοι μένουν στη δομή φιλοξενίας, χωρίς να κριθεί αναγκαίο.

Η φωτιά ξέσπασε στις 15.00 και από τις 16.00 περίπου τα εναέρια μέσα -δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα- κάνουν διαρκώς ρίψεις, ενώ οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσταση, με τις αρχές να προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί προς την Εγνατία οδό, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα και προς το χωριό Βαϊοχώρι.

Από το δήμο Βόλβης έχουν ζητηθεί εκσκαφείς, ενώ στο σημείο έχουν φτάσει τέσσερις από ιδιώτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης.

Οι κάτοικοι της περιοχής δέχθηκαν μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Νυμφόπετρας, με τη σύσταση να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς το χωριό.