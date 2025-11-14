Χωρίς ραντεβού οι επισκέψεις στο Ιατρείο Πόνου του Παπαγεωργίου στις 18 Νοεμβρίου - Real.gr

Το Ιατρείο Πόνου λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός των ημερών γενικής εφημερίας, και δέχεται εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Χωρίς ραντεβού θα δέχεται ασθενείς το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στις 18 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Η θεραπευτική ομάδα του Ιατρείου θα βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών που θα το επισκεφθούν, με στόχο την ενημέρωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του πόνου τους.

Η πρωτοβουλία των «Ανοιχτών Ιατρείων» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης του πόνου και την αξία της παρηγορικής φροντίδας, και υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).

Ο χρόνιος πόνος, όταν διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, θεωρείται νόσος, με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενή, αλλά και στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, αναφέρει η αναπληρώτρια συντονίστρια – διευθύντρια του Ιατρείου Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Ελένη Κοράκη,

«Το Ιατρείο μας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί πρότυπη δομή στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος μας είναι η ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του πόνου, με σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές, ψυχολογική υποστήριξη και παρηγορική φροντίδα», προσθέτει η κ. Κοράκη.

