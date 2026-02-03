Quantcast
Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο - Real.gr
Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο

10:51, 03/02/2026
Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρός του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν σήμερα Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. «Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών», σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι  οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη,  όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

