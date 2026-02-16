Χωρίς ταξί η Αττική Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη – «Χειρόφρενο» για δύο ημέρες στην υπόλοιπη χώρα - Real.gr

Επανέρχονται με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους.

Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Ο ΣΑΤΑ ζητά: