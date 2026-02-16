Quantcast
Χωρίς ταξί η Αττική Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη – «Χειρόφρενο» για δύο ημέρες στην υπόλοιπη χώρα - Real.gr
Χωρίς ταξί η Αττική Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη – «Χειρόφρενο» για δύο ημέρες στην υπόλοιπη χώρα

10:25, 16/02/2026
Επανέρχονται με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους.

Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
  • -στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • -στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • -στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

