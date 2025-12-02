Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα λόγω της 48ωρης απεργίας της ΠΟΕΙΑΤΑ – Τα αιτήματα - Real.gr

Χειρόφρενο σήμερα και αύριο Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου στα ταξί σε όλη τη χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: