Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ - Real.gr

Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή που ξεκινά για τα ταξί καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) τραβά χειρόφρενο για δύο μέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη 5-6/11.
Το ΣΑΤΑ ζητά:
- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο η διήμερη απεργία είναι προειδοποιητική και αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας.