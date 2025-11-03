Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ - Real.gr

Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή που ξεκινά για τα ταξί καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) τραβά χειρόφρενο για δύο μέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη 5-6/11.

Το ΣΑΤΑ ζητά: