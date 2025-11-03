Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ - Real.gr

Quantcast
Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη – Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

12:56, 03/11/2025
Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη – Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή που ξεκινά για τα ταξί καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) τραβά χειρόφρενο για δύο μέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη 5-6/11.

Το ΣΑΤΑ ζητά:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

    Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο η διήμερη απεργία είναι προειδοποιητική και αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας.

 

