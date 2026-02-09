Χώρισαν Χριστίνα Χειλά Φαμέλη – Γιώργος Ζώης – «Η απόφαση πάρθηκε από τη μία πλευρά» - Real.gr

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο Γιώργος Ζώης, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας. Την είδηση του χωρισμού τους έφερε στο φως η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1. Η πρωταγωνίστρια της σειράς του MEGA, «Αθώοι» και ο βραβευμένος σκηνοθέτης του κινηματογράφου πήραν την απόφαση να αλλάξουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή […]

