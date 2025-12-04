Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα» - Real.gr

Με την αιτιολόγηση της απόκτησης της Ferrari άρχισε την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Όπως δήλωσε η αγορά δεν έχει καμία σχέση με αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες αλλά είναι αποτέλεσμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο που είχε η οικογένεια στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. «Με τη Ferrari ήρθατε;» ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου . «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα» είπε προσθέτοντας ότι τα χρήματα για την αγορά της Ferrari δικαιολογούνται απόλυτα από την απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι γονείς του ήταν εύποροι με τα χρήματα να είναι όλα δηλωμένα και κατατεθειμένα σε τράπεζες. Αναφερόμενος στα ποσά που είχε λάβει μίλησε για ποσά τα οποία έφταναν τις 100.000 ευρώ κατ’έτος ενώ όσον αφορά στα τυχερά παιχνίδια είπε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25.000 ευρώ. «Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως. Οι ίδιοι οι ελεγκτές ήρθαν και μου είπαν ότι είμαι εξαίρεση στον κανόνα».

Δήλωσε ότι από το 2019 έχει 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα. Όπως και 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία.

Αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είπε ότι ο έλεγχος προκλήθηκε από δημοσιεύματα ενώ αμφισβήτησε το περιεχόμενο του πορίσματος και την εντολή δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Μάλιστα είπε ότι ο κ. Βουρλιώτης προέβη σε δέσμευση των λογαριασμών του υπό την πίεση των ΜΜΕ ενώ διάβασε απόσπασμα από το πόρισμα υποστηρίζοντας ότι αναφέρεται σε υπόνοιες ενώ αποκάλυψε ότι έχει ήδη προσφύγει εναντίον της δέσμευσης.

Απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένα Αποστολάκη για έκθεση του 2018 στην οποία αναφερόταν ότι μετείχε σε τριγωνικές κινήσεις με ξάδερφό του και άλλα μέλη της οικογενείας του το αμφισβήτησε πλήρως λέγοντας ότι δεν έχει καν ξάδερφο. Ο κ. Μαγειρίας ερωτήθηκε και για τις καταγγελίες εναντίον του από τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα λέγοντας ότι έχει αθωωθεί τελεσίδικα από τη Δικαιοσύνη και για τις τρεις καταγγελίες.