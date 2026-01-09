Χρήστος Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία - Τι είπε για την αποχώρησή του από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών - Real.gr

Quantcast
Χρήστος Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία - Τι είπε για την αποχώρησή του από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών
Χρήστος Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία – Τι είπε για την αποχώρησή του από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

13:16, 09/01/2026
Χρήστος Κωνσταντινίδης: Η Καρυστιανού καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία – Τι είπε για την αποχώρησή του από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

Σύνοψη από το

  • Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης αποχώρησε από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, δηλώνοντας ότι «η κα Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα».
  • Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον Σύλλογο και απέκλειε άλλους συγγενείς», ενώ πρόσθεσε πως «το ταμείο του Συλλόγου είναι κρυφό, μυστικό».
  • Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού «καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία» και την κάλεσε να συνεργαστεί με «σοβαρούς ανθρώπους δίπλα της με βιογραφικό, που να θέλουν δημοκρατικά να φέρουν την κάθαρση».
«Η κα Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα», δήλωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για την αποχώρησή του από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, στον οποίο υπήρχε εκ των ιδρυτικών μελών του, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Το θέμα μου ήταν να υπάρχει μια νομική εκπροσώπηση, μία τεχνική εκπροσώπηση, Εκπρόσωπος Τύπου και το ταμείο να είναι διάφανο και να βοηθά τους πάντες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον Σύλλογο και απέκλειε άλλους συγγενείς όπως παιδιά, παππούδες ή άλλους και πρέπει να απαντήσει η ίδια γιατί το έκανε αυτό. Υπάρχουν τραυματίες πολύ σοβαρά που αναγκάζονται από την τσέπη τους να δίνουν το οτιδήποτε για την αποκατάσταση και θεραπείες και τα γνωρίζει αυτά πολύ καλά ο σύλλογος». Ερωτηθείς αν το γνωρίζει αυτό η κα Καρυστιανού είπε: «Θα ήταν αδιανόητο να μην το γνωρίζει».

Όσον αφορά στα οικονομικά του Συλλόγου και για το αν έχει απαντήσει πόσα είναι τα χρήματα στο ταμείο είπε: «Το ταμείο του Συλλόγου είναι κρυφό, μυστικό. Η Μιρέλα Ρούτσι είναι ταμίας και δεν ξέρω αν είναι πρόσωπο που φαίνεται ή πρόσωπο που διαχειρίζεται». Για την αποχώρησή του τόνισε: «Εγώ αποχώρησα γιατί ήθελα ο σύλλογος να αγκαλιάζει τους πάντες».

 

«Πριν από έναν χρόνο και μετά τη δεύτερη επέτειο που έδωσαν για δεύτερη φορά τα ηχητικά με τα βίντεο με την ομάδα του κ. Κοκοτσάκη και ότι 27 θύματα ήταν ζωντανά και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο από κάποιο υλικό ο κόσμος έκανε δυο τεράστιες εκδηλώσεις ζητώντας ασφαλή σιδηρόδρομο και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Όταν ζητήσαμε από την κα Καρυστιανού να καταθέσουμε όλοι μαζί μήνυση για ασφαλή σιδηρόδρομο έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι δεν συμμετέχουμε σε καμία τέτοια ενέργεια» είπε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Για το κόμμα που σκοπεύει να κάνει είπε: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία και για να το θέσω διαφορετικά απευθύνω πρόσκληση στην κα Καρυστιανού να μας καλέσει, αν θέλει να λειτουργήσουμε συλλογικά. Αν θέλει σοβαρούς ανθρώπους δίπλα της με βιογραφικό, που να θέλουν δημοκρατικά να φέρουν την κάθαρση να μας καλέσει και να μην γίνονται όλα κρυφά όπως έχουν γίνει όλα μέχρι σήμερα. Στο πλευρό της αλλά όχι στο κόμμα της».

 

