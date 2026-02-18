Χρήστος Μάστορας: Αναβλήθηκε η δίκη του τραγουδιστή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου» - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Αορίστως αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δίκη αναβλήθηκε για τέταρτη φορά σήμερα λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.

Ο τραγουδιστής βρίσκονταν από το πρωί στο δικαστήριο καθώς και ο αστυνομικός που είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δήλωσε έξω από το δικαστήριο «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δικη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.»