Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του - Real.gr

Για τις 23 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχε με άνδρα , υπήκοο Τανζανίας.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας, αφού πυροβόλησε στον αέρα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και στη συνέχεια κρύφτηκε σε παρκείμενο οικόπεδο όπου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Η αναβολή δόθηκε καθώς απουσίαζε από το δικαστήριο ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ο υπήκοος Τανζανίας με τον οποίο διαπληκτίστηκε.