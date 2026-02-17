Χρήστος Μαυρίκης: Αύριο η δίκη του στο αυτόφωρο - Παραμένει κρατούμενος - Real.gr

Αναβολή για να δικαστεί αύριο έλαβε από το Αυτόφωρο Μονομελές ο Χρήστος Μαυρίκης.

Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Ο Χρήστος Μαυρίκης που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς που έριξε χθες το απόγευμα έξω από το σπίτι του κατά ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής με τον οποίο φέρεται να έχει οικονομικές διαφορές, ζήτησε από το δικαστήριο να μην κρατηθεί προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι νόμιμο το όπλο κρότου λάμψης με το οποίο πυροβόλησε.

«Εγώ δεν παραβίασα τον όρο μου, είμαι σε κράτηση κατ’ οίκον με βραχιολάκι. Να μπει συνοδεία να πάω σπίτι μου. Δε θέλω να κρατηθώ μέχρι αύριο» είπε Χρήστος Μαυρίκης.