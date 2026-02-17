Χρήστος Μαυρίκης: Η φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Οι πυροβολισμοί στον αέρα, το ανθρωποκυνηγητό και η σύλληψη - Real.gr

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο γνωστός για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους κοριούς το 1989 και καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Φωτογραφία ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA απαθανατίζει τον Χρήστο Μαυρίκη με το όπλο στο χέρι, λίγο πριν συλληφθεί.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κρατάει το όπλο στο χέρι του, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Οι φωνές του αναστατώνουν την γειτονιά. Διαπληκτίζεται με έναν άνδρα και την οικογένειά του, στους οποίους νοικιάζει ένα διαμέρισμα.

Ξαφνικά ο ένοπλος σηκώνει ψηλά το χέρι και πυροβολεί στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

«Είχε πρόβλημα με το ενοίκιο, μας απείλησε «Αν δεν φύγετε τώρα θα σκοτώσω και τους τέσσερις» και ξαφνικά κατέβηκε κάτω με ένα όπλο στο χέρι του, πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές μπροστά μας. Εμείς τρομάξαμε μπήκαμε σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία».

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής όπου προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί.

Για 5 ώρες διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούσε να πείσει τον Χρήστος Μαυρίκη να παραδοθεί. Γύρω από το σπίτι του στα Σπάτα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα μεσάνυχτα, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Αύριο θα δικαστεί ο 75χρονος

Το πρωί ο 75χρονος, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Αναβολή για να δικαστεί αύριο έλαβε ο Χρήστος Μαυρίκης στο αυτόφωρο με το δικαστήριο να διατηρεί την κράτηση του.