Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι αδικήματα σε βάρος του - Real.gr

14:08, 17/02/2026
Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια , απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας στον Χρήστο Μαυρίκη, ο οποίος χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.
της Άννας Κανδύλη

Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες

Ο Χρ. Μαυρίκης μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και « αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989 , τον περασμένο Μαιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού . Μετά την απολογία του τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

