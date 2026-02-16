Χρήστος Μαυρίκης: Πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 16/2 στα Σπάτα, όταν ο Χρήστος Μαυρίκης «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του αφού πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα ύστερα από επεισόδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και στη συνέχεια εισήλθε εντός του σπιτιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη το 1993, είχε τεθεί πρόσφατα σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας μαζί με διαπραγματευτή.