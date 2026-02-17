Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα - Real.gr

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς και πολύωρη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ο 71χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, προκαλώντας αναστάτωση στα Σπάτα. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντινό χωράφι, μετά από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου παραμένει κρατούμενος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από αναζήτηση των αρχών στην περιοχή Ήμερο Πεύκο Σπάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαυρίκης είχε προηγουμένως ρίξει δύο πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διαπραγματευτής, προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί.

Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του, διαπίστωσαν ότι είχε αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε κρυμμένος σε οικόπεδο με θάμνους, όπου και συνελήφθη.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αρχές στο παρελθόν. Έγινε ευρύτερα γνωστός από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στα τέλη της δεκαετίας του ’80, για την οποία είχε καταδικαστεί. Στο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνεται επίσης καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Πιο πρόσφατα, τον Μάιο του 2025, είχε συλληφθεί ξανά στα Σπάτα μετά από δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροδοκία αρεοπαγίτη. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία ότι είχε αποστείλει επιστολή σε δικαστικό λειτουργό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση με αντάλλαγμα χρήματα. Για εκείνη την υπόθεση του είχε επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός, έπειτα από σχετικό αίτημά του, ενώ ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.