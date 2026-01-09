Χρήστος Πολίτης: Συγκλονίζει ο αδερφός του - «Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι, είχε κάποια προβληματάκια» - Real.gr

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 83 ετών, ωστόσο η είδηση έγινε γνωστή τρεις ημέρες αργότερα, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη στο κοινό που τον αγάπησε.

O αδελφός του ηθοποιού, Γιώργος Πιατουλάκης, μίλησε στο STAR, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του ηθοποιού και να βάλει τέλος σε ανακρίβειες που, όπως είπε, αναστάτωσαν την οικογένεια.

Όπως τόνισε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του».

Ο ίδιος ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του, όπου και τον βρήκε νεκρό. Με σεβασμό στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε δημόσια η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.