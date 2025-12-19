Χριστούγεννα στα μπλόκα – Εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο - Real.gr

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες αλλά δεσμεύονται ότι τις ημέρες των εορτών θα αφήνουν ελευθέρους τους δρόμους για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους».

Από την άλλη η κυβέρνηση απαντά: «Από τα 27 αιτήματά τους, τα 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονταν θετικά, απαντά η κυβέρνηση».

Κόμβος Νίκαιας: Έκλεισαν για τρεις ώρες και οι παρακαμπτήριοι

Μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και διήρκεσε μέχρι τις 7, διάστημα κατά το διάστημα δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά αλλά και από Ι. Χ., στην περιοχή όλες η παρακαμπτήριος οδοί είναι ανοικτές και έτσι θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχύθηκε το μπλόκο

Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο. Το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με μια ουρά πολύ χιλιομέτρων να δημιουργείται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν. Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση που έχει ληφθεί από το μπλόκο της Σιάτιστας, είναι να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, που ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Για τη Δευτέρα αποφάσισαν 24ωρο -τουλάχιστον- αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει και πάλι σε για δύο ώρες.

Πάντως, δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τονίζουν ότι η διέλευση στις γιορτές θα είναι ελεύθερη αλλά θα σκεφτούν τις κινήσεις τους για μετά τα Χριστούγεννα, όπως είπαν, που πιθανόν να πάνε και σε έναν γενικότερο αποκλεισμό, πάντα σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανο τους.

Απέκλεισαν τον κόμβο Πλατύκαμπου οι αγρότες της Νίκαιας

Στον κόμβο του Πλατύκαμπου έφτασαν λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής τα τρακτέρ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και απέκλεισαν την κυκλοφορία ενώ υπάρχει ακόμα ένα σημείο λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, όπου και εκεί οι αγρότες με μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές.

Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 20:00 ενώ υπάρχουν σκέψεις να παραταθεί για μια ώρα μέχρι τις 21:00. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στην πανελλαδική σύσκεψη για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το Σάββατο.

Αύριο έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Θήβα: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας.

Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Όσον αφορά στα της Εύβοιας, από τις 19:00 έως τις 22:00, οι αγρότες της περιοχής θα κλείσουν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας αλλά και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Μάλγαρα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Δεν κλείνουν οι κόμβοι της Χαλάστρας (οδηγεί προς Αθήνα) και Κυμίνων (προς Θεσσαλονίκη) ενώ το απόγευμα άνοιξε και μια λωρίδα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, στο -κλειστό από τις 12:30 ρεύμα- κάτι που αποφάσισαν οι αγρότες προκειμένου να μην προκύψει συμφόρηση, γιατί οι συνάδελφοί τους έκλεισαν τον κόμβο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη Χαλκηδόνα.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα.

Μάλιστα, απηύθυναν έκκληση στην Αστυνομία να παραμερίσει τις κλούβες από την Τρίτη και μετά για να μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

Στους Ευζώνους είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου από Βόρεια Μακεδονία και εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, φορτηγά και αυτοκίνητα Ι. Χ.

Περνούν από παντού τα αυτοκίνητα, που έχουν λόγο να περάσουν. Ασθενοφόρα και αυτοκίνητα, που κουβαλούν ασθενείς ή άτομα με ειδικές ανάγκες, που χρειάζεται να μετακινηθούν.

Στο Δερβένι έκλεισαν για μία ώρα σήμερα το μεσημέρι. Αύριο προσανατολίζονται μαζί με τους αγρότες από τη Χαλκηδόνα να πάνε προς τα διόδια του Ωραιοκάστρου για να σηκώσουν από 13:00 έως 15:00 τις μπάρες για να γίνει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο των διοδίων.

Μάλιστα, στο Δερβένι σκέφτονται την Κυριακή να μοιράσουν τρόφιμα και παραγόμενα προϊόντα από την δική τους περιοχή στους οδηγούς, που θα κινούνται από τις παρακαμπτήριους.

Προμαχώνας: Ουρές από φορτηγά

Στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, οι οποίοι στις 13:00 είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά.

Σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν μόνο για 4 ώρες να κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό γιατί εχθές ο αποκλεισμός διήρκησε 8 και πλέον ώρες με αποτέλεσμα ακινητοποιηθούν περισσότερες από 1000 νταλίκες.

Σάμος: Μαζικό μπλόκο αγροτών στο Κοκκάρι στην Εθνική Οδό

Μαζική ήταν η συμμετοχή των αγροτών από την Ανατολική και τη Δυτική Σάμο, οι οποίοι έστησαν μπλόκο στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, στο ύψος του Κοκκαρίου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 3:00 το μεσημέρι, με εξαίρεση περίπου μία ώρα που άνοιξε προσωρινά για τη διέλευση οχημάτων.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν το Εργατικό Κέντρο Σάμου, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, το Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης του νησιού, καθώς και πολίτες, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον αγώνα των παραγωγών.

Οι αγρότες ζητούν μέτρα στήριξης για την τοπική παραγωγή και υπογραμμίζουν τη σημασία της αναβάθμισης των υποδομών για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων τους. Η κινητοποίηση συνεχίζεται, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση για την ασφαλή ροή της κυκλοφορίας.