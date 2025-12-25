Χριστούγεννα στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες: Στην άκρη τα τρακτέρ για την διευκόλυνση των εκδρομέων - Οι επόμενες κινήσεις - Real.gr

Χριστούγεννα στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση στο οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Ωστόσο, μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ομαλή η κυκλοφορία με εκτροπές στον Π.Α.Θ.Ε.

Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεταιανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Στην άκρη τα τρακτέρ για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τις επόμενες ημέρες, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει εξομαλυνθεί, χωρίς να θυμίζει το σκηνικό των προηγούμενων ημερών, όταν καταγράφηκε αυξημένη ταλαιπωρία λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων.

Ομαλή η κυκλοφορία σε Περιφερειακή Πατρών, Ολυμπία και Ιόνια Οδό

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ημέρες, και ειδικότερα από το βράδυ της Παρασκευής, οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα συντονιστικά όργανα. Εκεί θα κριθεί εάν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.