Quantcast
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρούβα στον ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» - Real.gr
real player

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρούβα στον ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

14:37, 17/12/2025
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρούβα στον ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη με τον Αγγελιοφόρο της ΕΛΠΙΔΑΣ Σάκη Ρουβά οργανώθηκε για τα παιδιά του Ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επισκέφθηκε τον Ξενώνα, τραγούδησε με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και δικές του επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς, κεφιού και ξεγνοιασιάς για παιδιά και γονείς!  Συνομίλησε με όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους και αντάλλαξαν ευχές για τις γιορτινές ημέρες.

 

Τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκε η Αντιπρόεδρος του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με την Διευθύντρια του Ξενώνα κυρία Άννα Παναγοπούλου, τον υπεύθυνο Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας της ΕΛΠΙΔΑΣ κύριο Δημήτρη Νάνημέλη του ΔΣ του Σωματείου και μέλη του ELPIDA Youth.  Όλοι μαζί ευχαρίστησαν τον Σάκη Ρουβά για την πολύτιμη και διαρκή στήριξή του στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Στην εκδήλωση, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ προσέφερε ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά για τη στήριξη του Κοινωνικού Ταμείου της ΕΛΠΙΔΑΣ μαζί με δώρα για όλα παιδιά, μια συμβολική κίνηση με την οποία τα νερά ΘΕΟΝΗ εντάσσονται στην μεγάλη αλυσίδα αγάπης και στήριξης του Σωματείου. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κύριος Δημήτρης Τσέλιος ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον “αέρα” της εκπομπής

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον “αέρα” της εκπομπής

14:52 17/12
Τζιτζικώστας από το Στρασβούργο: «Σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η νέα δέσμη μέτρων που υιοθετήσαμε»

Τζιτζικώστας από το Στρασβούργο: «Σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η νέα δέσμη μέτρων που υιοθετήσαμε»

14:47 17/12
Μελόνι: Σε ό,τι αφορά την χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ιταλία δεν στηρίζει ακόμη καμία σχετική απόφαση

Μελόνι: Σε ό,τι αφορά την χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ιταλία δεν στηρίζει ακόμη καμία σχετική απόφαση

14:45 17/12
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρούβα στον ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρούβα στον ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

14:37 17/12
Βουλή: Ένταση όταν βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε στον Μυλωνάκη ότι άκουγε τηλέφωνα - «Μετρήστε τα λόγια σας»

Βουλή: Ένταση όταν βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε στον Μυλωνάκη ότι άκουγε τηλέφωνα - «Μετρήστε τα λόγια σας»

14:25 17/12
ΕΕ: Επιστολή Φον ντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής

ΕΕ: Επιστολή Φον ντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής

14:15 17/12
Κασσελάκης: Στο Κίνημα Δημοκρατίας αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αλλαγή

Κασσελάκης: Στο Κίνημα Δημοκρατίας αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αλλαγή

14:06 17/12
ΕΟ ΚΚΕ: Την ένοχη ΚΑΠ της ΕΕ, που όλοι πλην ΚΚΕ ψήφισαν, σημαδεύουν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις

ΕΟ ΚΚΕ: Την ένοχη ΚΑΠ της ΕΕ, που όλοι πλην ΚΚΕ ψήφισαν, σημαδεύουν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις

14:01 17/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved