Το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ - Real.gr

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο για την ΕΛΠΙΔΑ που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Μέσα σε μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του Συλλόγου, προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης, με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Εκτιμώντας το διαχρονικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία της η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός, που χάρισε μοναδικές στιγμές γιορτινής διάθεσης.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, στην ομιλία της της ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράστασή τους στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, τονίζοντας ότι η δύναμη της προσφοράς είναι πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων: «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ολόθερμη στήριξή σας στην ΕΛΠΙΔΑ. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα δείπνο, είναι μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ. Σήμερα μας τιμάτε και γίνεστε μέρος του ιερού αγώνα μας για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ενώ το κέφι προετοίμασε ο γνωστός DJ Αντώνης Δημητριάδης. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και λαμπερή, με τους καλεσμένους να ανταλλάσσουν ευχές και να ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου.

Το χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ έστειλε το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η ελπίδα μπορούν να φωτίσουν τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους, συστρατεύοντας στο πλευρό τους πολλούς σταθερούς και νέους φίλους και συμμάχους!

Την Πρόεδρο της ΕΛΠΙΔΑΣ πλαισίωσαν σε αυτή τη λαμπερή βραδιά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Σωματείου, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή μετείχαν οι κυρίες Μαριάννα Λαιμού, Νούλη Μανώλη, Αλίνα Μινέτα, Τζωρτζίνα Έλληνα.

Θερμές ευχαριστίες στο Four Seasons Astir Palace Hotel για την ευγενική φιλοξενία, την κυρία Φαίη Βαλλίδη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς, στους χορηγούς της βραδιάς: MINETTA Aσφαλιστική, TentStyle, VST, Studio7, La Tour Melas, Bar Solutions, καθώς και στις εταιρείες που προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά.