Χρύσα Ρώπα για τη μάχη της με την κατάθλιψη: «Σαν να θέλω να επιστρέψω στην κοιλιά της μητέρας μου» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Χρύσα Ρώπα μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με τα αντικαταθλιπτικά, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη η αρχή, όταν και χρειάστηκε να πάρει τα εν λόγω φάρμακα.

«Αντέδρασα έντονα. Δεν ήθελα να τα πάρω», ανέφερε.

Όπως είπε, η αγωγή της προκάλεσε μεγάλη κατακράτηση υγρών: «Ένιωσα ότι είχα πάρει πολύ βάρος και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Ήταν τρομακτικό. Τελικά βρήκα λύση με άλλον γιατρό, αλλά πρέπει να ψάξεις και μόνος σου», σημείωσε.

Σχετικά με την εμπειρία της με την κατάθλιψη, η Χρύσα Ρώπα τόνισε: «Ξέρεις πώς είναι η κατάθλιψη; Για μένα ήταν σαν να θέλω να επιστρέψω στην κοιλιά της μητέρας μου».

Δείτε το σχετικό βίντεο: