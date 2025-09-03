«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις - Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Quantcast
«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις – Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

13:52, 03/09/2025
Σημαντικό χτύπημα στο λαθρεμπόριο καυσίμων κατάφεραν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ), οι οποίοι από χθες, Τρίτη (2/9) πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα συγκεκριμένα πρατήρια και αποθήκες είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών και παρακολουθούνταν. Έτσι μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε η επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία και μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει 22 συλλήψεις και έχουν μπει «λουκέτα» σε αρκετά πρατήρια.

Oπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι 22 συλλήψεις αφορούν 13 στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Τρίκαλα, 2 στην Ηγουμενίτσα, 1 στη Σπάρτη και 1 στον Βόλο, καθώς διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στα Τρίκαλα τα δύο πρατήρια στα οποία μπήκε «λουκέτο», ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για άνθρωπο που και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για λαθρεμπόριο καυσίμων και μάλιστα ο ίδιος έχει φυλακιστεί για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν εγκαταστήσει τα πρατήρια τους, ένα παράνομο λογισμικό με το οποίο στην ουσία «πείραζαν» την αντλία καυσίμου και το σύστημα εισροών και εκροών και έκλεβαν τους πελάτες βάζοντας στα οχήματα βενζίνη μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν.

Μάλιστα οι Αρχές εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Σίνδο μια αποθήκη με διαλύτες, οι οποίοι εισάγονταν παράνομα από τη Ρουμανία και στην οποία αφού νόθευαν τα καύσιμα τα έστελναν στα πρατήρια του κυκλώματος.

Οι εμπλεκόμενοι είναι πρόσωπα που συνδέονται με τη Βουλγαρία, όπου και φέρεται να κανονίστηκε η εισαγωγή των διαλυτών.

«Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Ξεκίνησε πριν από δύο μήνες η κάθαρση και τώρα συνεχίζεται.
Κάθαρση και τιμωρία», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

