CIRCULAR CULTURES - DESIGN FASHION CRAFTS στο Ίδρυμα Ωνάση

27 – 28 Φεβρουαρίου 2020. Σε διάφορους χώρους της Στέγης. Πέμπτη 09:30 – 19:00, Παρασκευή 14:00 – 20:00.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις νέες κατευθύνσεις στην κυκλική οικονομία της μόδας, μέσα από το πρίσμα των εναλλακτικών υλικών, μοντέλων, πρακτικών, και ιδεών, σε συνεργασία με το British Council, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Ίδρυμα Ωνάση θέτει την κλιματική αλλαγή στο κέντρο της αποστολής του και διοργανώνει πολλές δράσεις που έχουν στον πυρήνα τους την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Η κυκλική οικονομία αποτελεί καίριο ζήτημα για τους βιομηχανικούς τομείς του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Μαζί με τις αλλαγές που επιφέρουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες και η βιοτεχνολογία, βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας βιομηχανικής επανάστασης που θα έχει άμεση επίδραση στη ζωή μας. Καλλιτέχνες, σχεδιαστές και δημιουργοί έχουν σιωπηρά πρωτοπορήσει και επεξεργαστεί δημιουργικές λύσεις για τα νέα υλικά που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν το μέλλον.

Το πρόγραμμα Circular Cultures, που πραγματοποιείται στη Στέγη στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, είναι βασικό κομμάτι της ευρύτερης συνεργασίας του Ιδρύματος Ωνάση με το British Council, που ξεκίνησε με το συνέδριο Crafting the Future το 2019, με στόχο την ανάπτυξη μιας ενεργής δημόσιας πλατφόρμας για το ηθικό design και τη βιώσιμη μόδα. Ομιλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, επιδείξεις υλικών και πρακτικών, πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια που έχουν στόχο να διερευνήσουμε την κυκλική οικονομία μέσω του ολιστικού φακού του κυκλικού σχεδιασμού· μέσω των τεχνών, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.

Νέα, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά μάς παρέχουν καινούριους τρόπους για να μειώσουμε τα απόβλητα και τη χρήση πρώτων υλών. Πώς μπορούν, όμως, αυτά τα υλικά να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας; Τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν οι σχεδιαστές και οι επιχειρήσεις για να μεταβούν στην κυκλικότητα; Ερευνητές, σχεδιαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, καλλιτέχνες, επικοινωνιολόγοι από οργανισμούς, όπως το University of the Arts του Λονδίνου, το Royal College of Art του Λονδίνου, το V&A Museum του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο του Brighton, το Συμβούλιο Αποβλήτων και Ανακύκλωσης του Λονδίνου, το European Fashion Heritage Association κ.α. μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε την κυκλική οικονομία.

Την πρώτη μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις πιο σύγχρονες πρακτικές σε οτιδήποτε αφορά την κυκλικότητα, μέσω μιας σειράς ομιλιών, πάνελ συζητήσεων, εκθέσεων και επιδείξεων πρωτοποριακών υλικών και πρακτικών. Τη δεύτερη μέρα, η πρακτική εξάσκηση μέσα από εργαστήρια θα παράσχει πολύτιμη τεχνογνωσία σε ανερχόμενους και καθιερωμένους σχεδιαστές, επιχειρηματίες από τους χώρους του design και της μόδας, επαγγελματίες του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, καθώς επίσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, μια σειρά βίντεο απο τη συλλογή του PCAI θα αναδείξει το θέμα της αειφορίας από τη σκοπιά του εικαστικού καλλιτέχνη.

Και τις δύο μέρες, η κυκλικότητα προσεγγίζεται μέσα από τρεις διακριτές πτυχές.

Υλικά – Τα νέα κυκλικά υλικά θα αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε όλα τα αγαθά. Στην πρώτη ενότητα, οι ομιλητές θα διερευνήσουν νέα βιομηχανικά και παραγωγικά συστήματα, από συνθετικά και καινούρια φυσικά υλικά, καθώς και κάποια «περίεργα μείγματα» που ανατρέπουν τα καθιερωμένα. Η γκαρνταρόμπα μας προσεχώς μπορεί να περιλαμβάνει ρούχα φτιαγμένα με υλικά από απόβλητα οργανικά ή από τον ωκεανό και τις παραλίες.

Μοντέλα – Τα κυκλικά υλικά θα αποτελέσουν μέρος ή ακόμα και θα κατευθύνουν νέα πολιτιστικά και ιστορικά μοντέλα. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε κυκλικά συστήματα για υπηρεσίες, επιχειρήσεις, δίκτυα και κοινότητες; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους κατανάλωσης και ρηξικέλευθα επιχειρηματικά μοντέλα; Τι είδους χώρους θα χρειαστούμε για να βοηθήσουμε αυτή τη δημιουργικότητα να ανθίσει;

Νοοτροπίες – Σε αυτή την ενότητα, οι ομιλητές θα διερευνήσουν διαφορετικά συστήματα αξιών. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μελλοντικές συμπεριφορές; Ποια εργαλεία και βιώματα θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν την αλλαγή νοοτροπίας; Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν σχεδιαστικές προσεγγίσεις ως προς τα απόβλητα, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την αντίληψή μας για το τι θα έχει αξία μελλοντικά.

Η συνεργασία μεταξύ του British Council και του Ιδρύματος Ωνάση εκφράζει τη σημασία που και οι δύο οργανισμοί δίνουν στην κλιματική κρίση και τις δραματικές της επιπτώσεις στη ζωή όλων μας. Τα καθημερινά αντικείμενα design δεν αντανακλούν μόνο τις τάσεις της μόδας και τις χειροτεχνικές δεξιότητες του δημιουργού τους, αλλά είναι και σύμβολα αξιών που τελικά αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά ίχνη της εποχής μας. Συνεπώς, οι τρόποι με τους οποίους τα κατασκευάζουμε, τα χρησιμοποιούμε, τα επαναχρησιμοποιούμε και τα διαθέτουμε, αποτελούν βασικά ερωτήματα πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Συντελεστές

Επιμέλεια: Rebecca Earley (Centre for Circular Design)

Διεύθυνση Προγράμματος: Μαρία Παπαϊωάννου (British Council), Πρόδρομος Τσιαβός (Onassis Culture)

Υπεύθυνες Παραγωγής: Κατερίνα Γαλάνη (British Council), Κατερίνα Βάρδα (Onassis Culture)

Συμπαραγωγή: British Council, Onassis Culture

Την εκδήλωση συντονίζει:

Professor Rebecca Earley, Ερευνήτρια σε θέματα design και κυκλικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου - Συν-ιδρύτρια του Centre for Circular Design, University of the Arts London

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Dr. Kate Goldsworthy, Καθηγήτρια Σχεδίου Κυκλικών Υφασμάτων και Συνιδρύτρια του Centre for Circular Design, UAL

Professor Carole Collet, Καθηγήτρια Design για Βιώσιμο Μέλλον στο Central Saint Martins, University of the Arts London

Seetal Solanki, Ιδρύτρια & Διευθύντρια του Ma-tt-er

Edwina Ehrman, Επικεφαλής Επιμελήτρια Κοστουμιών και Υφασμάτων στο Μουσείο Victoria & Albert

Joe Iles, Επικεφαλής Προγράμματος Κυκλικού Σχεδιασμού, Ellen MacArthur Foundation

Zowie Broach, Επικεφαλής Προγράμματος Μόδας, Royal College of Art

Hannah Carter, Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Εκστρατείας στο Συμβούλιο Αποβλήτων & Ανακύκλωσης του Λονδίνου

Nick Gant, Iδρυτής του Community 21 design studio – Καθηγητής Design στο Πανεπιστήμιο του Brighton

Marco Rendina, Διευθύνων Σύμβουλος του European Fashion Heritage Association, Πρόεδρος του Europeana Aggregators Forum

Parvinder Marwaha, Υπεύθυνη Προγραμμάτων στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Design, Μόδας στο British Council

Bίκυ Μουδήλου Σχεδιάστρια μόδας, καλλιτέχνης και οικονομική αναλύτρια. Συν-ιδρύτρια του Eating the Goober

Ζωή Αγγελακοπούλου, Αρχιτέκτονας και Σχεδιάστρια, Ιδρύτρια του Topodom

Βαλίσια Γκότση, Σχεδιάστρια και Συνιδρύτρια του 2WO+1NE=2

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

Circular Cultures: Design, Fashion, Crafts - Μέρα 1η

10:30–16:50 | Ομιλίες

Χώρος: Μικρή Σκηνή

17:00–19.00 | Συνάντηση δικτύωσης & Έκθεση Tactile Circular Pop Up!

Χώρος: Φουαγιέ ισογείου | Στέγη

17:00–19.00 | Παράλληλη Έκθεση Video Art “Earth Chronicles”

Χώρος: The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | Στέγη

Εισιτήρια: https://www.eventora.com/el/Events/stegi-feb-27

Γλώσσα: Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία

Εισαγωγή στον βιώσιμο σχεδιασμό, την καινοτομία και τα νέα υλικά στην κυκλική οικονομία, μέσα από ομιλίες από ειδικούς που θα εξετάσουν τις νέες κατευθύνσεις πάνω στα φυσικά, συνθετικά, και μικτά υλικά, πώς τα αρχεία μας βοηθούν να δούμε το μέλλον εξετάζοντας προσεκτικά το παρελθόν, νέα μοντέλα δημιουργικών επιχειρήσεων, παραγωγής και κατασκευής, κοινωνικά και επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και ποιες αλλαγές περιμένουν τους σχεδιαστές, τις επιχειρήσεις, τους εκπαιδευτικούς, και τους καταναλωτές, ενώ κινούνται προς τα νέα πλαίσια που θέτει η κυκλική οικονομία.

Το πρόγραμμα ομιλιών θα ακολουθήσει μικρή συγκέντρωση δικτύωσης, καθώς και η έκθεση Tactile Circular Pop Up!, μια μορφή διαδραστικής απτικής εγκατάστασης από υφάσματα και υλικά, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να επεξεργαστεί από κοντά τη δουλειά κάποιων από τους ομιλητές του συνεδρίου.

Παράλληλη Έκθεση Video Art “Earth Chronicles”

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση “Earth Chronicles”, μια σειρά βίντεο από τη συλλογή του PCAI σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, Artistic Director, PCAI Residency.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

09:30–10:30 Εγγραφές

10:30–10:50 Ευχαριστίες

10:50–11:05 Εισαγωγή

Rebecca Earley, Καθηγήτρια Βιώσιμου Σχεδιασμού Υφασμάτων για τη Μόδα, University of the Arts London, UAL, Ερευνήτρια σε θέματα design και κυκλικής οικονομίας, Συν-ιδρύτρια του Centre for Circular Design, UAL

11:05–12:05 Υλικά: Βιομηχανικά συστήματα και συστήματα παραγωγής [ομιλίες και Q&A]

Το μέλλον του βιοσχεδιασμού: Μια ταινία

Carole Collet, Καθηγήτρια σχεδιασμού για το βιώσιμο μέλλον, Central Saint Martins, UAL

Φυσικά και συνθετικά υλικά

Δρ. Kate Goldsworthy, Καθηγήτρια Σχεδίου Κυκλικών Υφασμάτων και Συνιδρύτρια του Centre for Circular Design, UAL

«Δεν είμαστε αρκετά υλιστικοί»

Seetal Solanki, Σχεδιάστρια υλικών, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Ma-tt-er

Q&A

12:05–12:40 Διάλειμμα

12:40–13:50 Μοντέλα: Πολιτιστικά και Ιστορικά Συστήματα [ομιλίες and Q&A]

To Μουσείο: συντηρητής του παρελθόντος, μια πόρτα στο μέλλον

Edwina Ehrman, Επικεφαλής Επιμελήτρια Κοστουμιών και Υφασμάτων στο Μουσείο Victoria & Albert

To Πρόγραμμα Κυκλικού Σχεδιασμού στο Ellen MacArthur Foundation

Joe Iles, Επικεφαλής Προγράμματος Κυκλικού Σχεδιασμού, Ellen MacArthur Foundation

Προκλήσεις για τον κόσμο της μόδας

Zowie Broach, Επικεφαλής Προγράμματος Μόδας, Royal College of Art

«Ξανασχεδιάζοντας τον κόσμο γύρω μας»: Eating the Goober

Bίκυ Μουδήλου, Σχεδιάστρια μόδας, καλλιτέχνης και οικονομική αναλύτρια, συνιδρύτρια του Eating the Goober

Q&A

13:40–14:05 Πάνελ Συζήτησης | Συντονισμός: Parvinder Marwaha

Marco Rendina, European Fashion Heritage Association

Edwina Ehrman, Victoria & Albert Museum

Seetal Solanki, Ma-tt-er

Βαλίσια Γκότση, 2WO+1NE=2

14:15–15:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα

15:00–16:00 Νοοτροπίες: Προσωπικά συστήματα αξιών [ομιλίες και Q&A]

Αναδημιουργώντας νόημα: Δουλεύοντας με ανθρώπους και απόβλητα υλικά

Nick Gant, Σχεδιαστής, Ερευνητικός μέντορας, University of Brighton

Αλλάζοντας συμπεριφορές: Love Not Landfill

Hannah Carter, Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Εκστρατείας στο Συμβούλιο Αποβλήτων & Ανακύκλωσης του Λονδίνου

Νέος τρόπος σκέψης στην Topodom

Ζωή Αγγελακοπούλου, Αρχιτέκτονας και Σχεδιάστρια, Ιδρύτρια του Topodom

Q&A

16:00–16:35 Πάνελ Συζήτησης | Συντονισμός: Rebecca Earley

Bίκυ Μουδήλου, Eating the Goober

Ζωή Αγγελακοπούλου, Topodom

Joe Iles, Ellen MacArthur Foundation

Nick Gant, Community 21

Kate Goldsworthy, Centre for Circular Design, University of the Arts London (UAL)

16:35–16:50 Συμπεράσματα

17:00–19:00 Δικτύωση & Tactile Circular Pop Up!

17:00–19:00 Παράλληλη Έκθεση Video Art “Earth Chronicles”

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Circular Cultures: Design, Fashion, Crafts - Μέρα 2η

16:00–20:00 | Εργαστήρια

Χώρος: Galaxy Space & Galaxy Studio (Γαλαξία 2, Νέος Κόσμος)

14:00–20:00 | Παράλληλη Έκθεση Video Art “Earth Chronicles”

Χώρος: The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | Στέγη

Εισιτήρια: https://www.eventora.com/el/Events/stegi-feb-28-circular-cultures-workshops

Γλώσσα: Αγγλικά χωρίς διερμηνεία

Περιγραφή Εργαστηρίων

Materials Portrait | 16:00-18:00

Seetal Solanki, Σχεδιάστρια υλικών, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Ma-tt-er

Ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες νέων υλικών, ανακαλύπτοντάς τα μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό το εργαστήριο θα σας δώσει την ευκαιρία να επεξεργαστείτε και να διερευνήσετε την πρακτική σας μέσα από το πρίσμα των υλικών. Στόχο έχει την ανάπτυξη ενός νέου λεξιλογίου, και νέων εργαλείων επικοινωνίας για να δημιουργήσετε τη δική σας παλέτα υλικών που θα καταδεικνύει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά πεδία.

Συμμετοχή: Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιούνται

Citizen Behaviour Change: Love Not Landfill | 18:00-20:00

Hannah Carter, Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Εκστρατείας στο Συμβούλιο Αποβλήτων & Ανακύκλωσης του Λονδίνου

Το σεμινάριο θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας, στον σχεδιασμό μιας καμπάνιας για την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών, με επίκεντρο τη βιώσιμη μόδα στην πόλη τους. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών με εργαλεία την ενσυναίσθηση και την ανάλυση και θα μάθουν πώς να αποδομούν μία καμπάνια σε σαφή και απλά μηνύματα που επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς. Θα διερευνήσουν διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας, θα έρθουν σε επαφή με παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα δικτύωσης και θα σχεδιάσουν το περιεχόμενο και το στήσιμο της καμπάνιας με εργαλείο τη δημιουργική σκέψη, λαμβάνοντας υπόψιν προϋπολογισμούς και μεθόδους μέτρησης και ανάλυσης του τελικού αντικτύπου. Το εργαστήριο θα τελειώσει με μικρές παρουσιάσεις του σκεπτικού πίσω από το κάθε βήμα της διαδικασίας.

Συμμετοχή: Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, επιχειρηματίες, καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη μόδα.

Re-making Meaning in Virtuous Circular Cultures | 18:00-20:00

Nick Gant, Σχεδιαστής, Ερευνητικός μέντορας, University of Brighton

Τα απόβλητα είναι τόσο αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε, όσο και του τι κάνουμε. Μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία πρέπει να μιλά στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων. Σε τι χρησιμεύουν οι κυκλικές τεχνολογίες, τα προϊόντα, τα υλικά και τα συστήματα εάν δεν νοηματοδοτούν τον πολιτισμό; Σε αυτό το εργαστήριο ο Nick θα χρησιμοποιήσει μια διαδραστική έκθεση από ασυνήθιστα παπούτσια, φτιαγμένα από αμφιλεγόμενα «απόβλητα» υλικά για να διερευνήσει τη σχέση νοήματος-δημιουργίας. Μέσα από τα υλικά και τα παπούτσια, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις για την αναβάθμιση της πολιτισμικής αξίας των αποβλήτων και της κυκλικής σκέψης. Θα (ξανά) γράψουν πολιτισμικές αφηγήσεις και ιστορίες μέσα από άχρηστα υλικά και θα (επανα)προσδιορίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη δημιουργία σημαντικών πολιτισμικών σχέσεων.

Συμμετοχή: Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιούνται και πιο συγκεκριμένα σε δημιουργούς κάθε είδους (κτηρίων, προϊόντων, συστημάτων, χώρων κ.ο.κ.)

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Μικρή Σκηνή, Φουαγιέ, The Workspace +5

Galaxy Space & Galaxy Studio (Γαλαξία 2, Νέος Κόσμος)

Πέμπτη: 09:30 – 19:00 | Παρασκευή: 14:00 – 20.00

Είσοδος ελεύθερη

Προκράτηση θέσεων

Συνέδριο: https://www.eventora.com/el/Events/stegi-feb-27

Εργαστήρια: https://www.eventora.com/el/Events/stegi-feb-28-circular-cultures-workshops

Ομιλίες: Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία

Εργαστήρια: Αγγλικά

https://www.onassis.org/el/whats-on/circular-cultures-design-fashion-crafts

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI)

Με την υποστήριξη της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ

Για το σκηνικό της εκδήλωσης χρησιμοποιήθηκαν ρούχα προς ανακύκλωση, μια χορηγία της Green Tex