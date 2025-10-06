Citizen Jim: Νέο single “Tossed Away” - Real.gr

Ένα νέο μουσικό και εννοιολογικό κεφάλαιο για το συγκρότημα.

Οι Citizen Jim επιστρέφουν με το νέο τους single “Tossed Away”, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη μουσική και καλλιτεχνική τους πορεία. Το κομμάτι ανοίγει ένα φρέσκο, πειραματικό κεφάλαιο με ηλεκτρονικά στοιχεία, συνδυάζοντας έντονα ρυθμικά μοτίβα και ατμοσφαιρικές υφές.

Στο επίκεντρο της σύνθεσης βρίσκεται ένα μπάσο-συνθεσάιζερ που λειτουργεί ως ραχοκοκαλιά του κομματιού, ενώ τα τύμπανα δημιουργούν ένα δεύτερο στρώμα πάνω στο οποίο ξεδιπλώνονται κιθάρες και φωνητικά. Το ατμοσφαιρικό breakdown στο μέσο του τραγουδιού ξεχωρίζει με τη χρήση συνθεσάιζερ επεξεργασμένου μέσα από σπειροειδή echoes και reverbs, με τα όργανα να εμφανίζονται και να αποσύρονται κυκλικά, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία.

Σε εννοιολογικό επίπεδο, το “Tossed Away” πραγματεύεται θέματα βαθιά κοινωνικά και υπαρξιακά. Οι στίχοι παραλληλίζουν τα σχολεία με φυλακές, θέτοντας ερωτήματα για το τι σημαίνει να «προετοιμάζεσαι» από συστήματα που λειτουργούν περιοριστικά. Το κομμάτι εξερευνά ακόμη τη βιαιότητα του πρωτογονισμού, την απουσία πνευματικότητας και εσωτερισμού, τον φόβο, την άγνοια, το απειλητικό φάσμα του πολέμου και την οικολογική κατάρρευση, ενώ ασκεί κριτική στον ανθρωποκεντρισμό, υπογραμμίζοντας την ασήμαντη θέση του ανθρώπου μέσα στη μεγάλη κοσμική κλίμακα.

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Θέτιδα Παρμενίδου και παρουσιάζει ένα κουκλοθέατρο στο διάστημα. Μέσα από τον συνδυασμό 2D κολάζ και καταγεγραμμένης παράστασης κουκλοθέατρου, το video συνθέτει ένα οπτικό αφήγημα που παραπέμπει στην αρχέτυπη αφήγηση μέσω παιχνιδιών ρόλων, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη θεματική του τραγουδιού γύρω από την ανθρώπινη αναπαράσταση και τα όρια της πραγματικότητας.

Διαθέσιμο σε: Spotify, YouTube

https :// open . spotify . com / album /45 gMsd 4 WCvRIceZgUduqCr ? si = RpWrCIZkQyCp 2 kLOEFVFsQ

Βίντεο κλιπ: