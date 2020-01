Coca-Cola: Οι φετινές γιορτές ήταν πιο ξεχωριστές!

Φέτος γίναμε όλοι μικροί Άγιοι-Βασίληδες μέσα από μια σειρά δράσεων που πραγματοποίησε η Coca-Cοla στο κέντρο της Αθήνας.

Η εορταστική περίοδος έφτασε στο τέλος της με την Coca-Cola να δημιουργεί τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις, μέσα από ένα μαγικό ταξίδι στο κέντρο της Αθήνας και μία σειρά δράσεων που συνδύαζε τη λάμψη των Χριστουγέννων με τη χαρά της προσφοράς. Η Coca-Cola «ζωντάνεψε» τα Χριστούγεννα μέσα από τη φωταγώγηση και το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, της Πλατείας Συντάγματος και της Οδού Πανεπιστημίου που ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την Πόλη σου». Παράλληλα, η εταιρεία στόλισε και τη Στοά Σπύρου Μήλιου, όπου λειτούργησε το Coca-Cola Pop-Up Store, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), συνδιοργάνωσε ένα γιορτινό τραπέζι αλληλεγγύης.

Το ταξίδι στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα ξεκίνησε με μία μοναδική εκδήλωση, για καλό σκοπό, με τίτλο «The Good Ball», όπου η εταιρεία καλωσόρισε τις φετινές γιορτές με την επίσημη φωταγώγηση της στοάς του Σπύρου Μήλιου, σημαίνοντας την αφετηρία για όλες τις δράσεις στην καρδιά της πόλης. Αμέτρητα φωτάκια άναψαν εκείνο το βράδυ, φωτίζοντας εντυπωσιακά τη διάσημη στοά, ενώ το αγαπημένο Pop-Up Store υποδέχθηκε τους Αθηναίους για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Σειρά είχε ο φωτισμός στην Οδό Πανεπιστημίου με 27 φωτιζόμενες γιρλάντες, ο οποίος εμπνευσμένος από την περίοδο του Αθηναϊκού Μοντερνισμού, αναδείκνυε το μοναδικό χαρακτήρα των κτηρίων της ιστορικής λεωφόρου.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο στολισμός και ο φωτισμός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και της Πλατείας Συντάγματος που δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό παραμυθιού, μέσα από 4 χλμ. φωτάκια, ανάμεσά τους καθρέφτες και κινούμενα φώτα και στολίδια σε κόκκινο και χρυσό χρώμα. Ακριβώς κάτω από το δέντρο, στο περίπτερο τηςCoca-Cola, περισσότερα από 60.000 άτομα, μεταμορφώθηκαν σε μικρούς Άγιους-Βασίληδες, τυλίγοντας δώρα τα οποία προσφέρθηκαν, ανήμερα των Χριστουγέννων σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Έτσι κάθε δώρο είχε έναν μοναδικό παραλήπτη και μοίρασε χαρά στο γεύμα αγάπης που συνδιοργάνωσε η Coca-Cola σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ. Πολύχρωμες κορδέλες, ένα υπέροχα στολισμένο δέντρο και ένα προσεγμένο μενού, ήταν τα απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία της πιο εορταστικής ατμόσφαιρας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, βρέθηκε και η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικών Υποθέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα η οποία και δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανήμερα των Χριστουγέννων, βρισκόμαστε εδώ, στο γήπεδο του Ρουφ και μαζί με τον δήμο Αθηναίων και τον ΚΥΑΔΑ, προσφέρουμε το χριστουγεννιάτικο γεύμα, στους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις μέρες. Αυτά τα Χριστούγεννα υπενθυμίσαμε τη χαρά της προσφοράς και χαιρόμαστε που όλος ο κόσμος μεταμορφώθηκε σε μικρούς Άγιους-Βασίληδες προσφέροντας δώρα και πολύ χαρά σε όλους τους αγαπημένους μας αλλά και στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.»

Κάπως έτσι, η εορταστική περίοδος ολοκληρώθηκε, με την Coca-Cola να έχει αγκαλιάσει τα φετινά Χριστούγεννα μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα προσφοράς που ήταν γεμάτο από στιγμές αγάπης, προσφοράς και λάμψης!

#cocacolagreece

#cocacola

Σχετικά με την The Coca-Cola Company :

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο, όπως το Adez με βάση τη σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε στα ροφήματά μας και προωθώντας την ανακύκλωση. Σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές μας, απασχολούμε πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, παγκοσμίως.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το ταξίδι της Coca-Cola στο www.coca-colacompany.com και ακολουθείστε μας στο Twitter, Instagram, Facebook and LinkedIn.