Coffee Qubes: Freddo με παγάκια από καφέ… απόλαυση που δεν τελειώνει ποτέ!

Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου "σε μια κορεσμένη αγορά του καφέ... ήρθε η Coffee Qubes να ταράξει τα νερά! Όλα ξεκίνησαν από ένα όνειρο... να κάνουμε έναν καφέ διαφορετικό, τόσο μοναδικό όσο εσείς! Για να απολαμβάνετε κάθε μέρα έναν καφέ... που δεν τελειώνει ποτέ! Ο κρύος καφές έχει 2 σημαντικά στοιχεία: εκχύλισμα καφέ και πάγο. Εμείς δώσαμε σημασία και στα δύο: Καφές με γεύση και σώμα ΚΑΙ παγάκια από Καφέ, για μια εμπειρία που... δεν ξενερώνει. Επιτέλους, Only Coffee In Your Coffee!