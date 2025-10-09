Conde Nast Traveller: Αυτό το ελληνικό νησί είναι το καλύτερο στην Ευρώπη - Real.gr

Quantcast
Conde Nast Traveller: Αυτό το ελληνικό νησί είναι το καλύτερο στην Ευρώπη
Conde Nast Traveller: Αυτό το ελληνικό νησί είναι το καλύτερο στην Ευρώπη

10:00, 09/10/2025
10:00, 09/10/2025

Conde Nast Traveller: Αυτό το ελληνικό νησί είναι το καλύτερο στην Ευρώπη

Τα Readers' Choice Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς προβολής του τουρισμού επί σειρά δεκαετιών και διεξάγονται από το κορυφαίο ταξιδιωτικό μέσο Conde Nast Traveller.

Σε μεγάλη πρωταγωνίστρια των φετινών Readers’ Choice Awards του βρετανικού Conde Nast Traveller αναδεικνύεται η Νάξος που ψηφίστηκε ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης από το αναγνωστικό κοινό του έγκυρου περιοδικού https://x.com/NaxosIslands/status/1975863861455827211.

Τα Readers’ Choice Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς προβολής του τουρισμού επί σειρά δεκαετιών και διεξάγονται από το κορυφαίο ταξιδιωτικό μέσο Conde Nast Traveller.

Για τα εφετινά 28α ετήσια βραβεία του κοινού, χιλιάδες ταξιδιώτες και αναγνώστες του βρετανικού μέσου ψήφισαν, ακολουθώντας μια διαδικασία που έχει καταρτιστεί με διαφάνεια και αξιοπιστία. Συγκεκριμένα η Νάξος κατέλαβε την πρωτιά σημειώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία πολύ κοντά στο άριστα, 95,71/100 και ξεχώρισε μεταξύ άλλων 19 δημοφιλών προορισμών από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα,Γαλλία, Κροατία, την Κύπρο και την Μάλτα.

«Η σημαντική διεθνής διάκριση μόνο τυχαία δεν είναι. Αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί,οι τοπικοί φορείς και ο Δήμος ώστε να προσφέρουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού αλλά και πιέσεων σε προορισμούς μευπερτουρισμό γύρω μας. Η επιλογή των Βρετανών ταξιδιωτών, μας τιμά αλλά δεν μας καθησυχάζει. Κάθε χρόνο οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι και να προστατεύουμε τις αξίες μας και το περιβάλλον» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Σημειώνεται πως πέρυσι, η Νάξος απέσπασε διεθνή διάκριση στα Greek Travel Awards που απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, μετά το τέλος της διεθνούς έκθεσης WTM. Η Νάξος αναδείχθηκε σε κορυφαίο ελληνικό βιώσιμο προορισμό μέσα από συγκεκριμένη ποιοτική διαδικασία αξιολόγησης, ψηφοφορίας και επιλογής που επιμελήθηκε ο ΕΟΤ.

Στην κατεύθυνση αυτή, επιπλέον, έχει υλοποιηθεί σειρά ενεργειώνπροβολής του Δήμου όπως το ταξίδι εξοικείωσηςεξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας.

