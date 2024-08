Copernicus: Δορυφορική εικόνα καταγράφει την τεράστια έκταση της φωτιάς στην Αττική

Για την αντιμετώπισή της ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, Copernicus κινητοποιώντας βοήθεια από διάφορα κράτη μέλη για τη στήριξη της Ελλάδας.

Σε μία δορυφορική του Copernicus Sentinel-2, που αποκτήθηκε στις 12 Αυγούστου στις 12:05μ.μ. απεικονίζεται η συνεχιζόμενη πυρκαγιά λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η φωτογραφία συνδυάζει φυσικό χρώμα με υπέρυθρες ζώνες βραχέων κυμάτων για να τονίσει τα μέτωπα πυρκαγιάς (σε κόκκινους τόνους) και τις καμένες περιοχές (σκούρο καφέ).

Ωθούμενη από ισχυρούς ανέμους, η φωτιά δημιούργησε ένα σύννεφο καπνού ακτίνας άνω των 300 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά προς τη Λιβύη και καλύπτοντας το ανατολικό τμήμα της Αθήνας.

On the 11th of August, a large wildfire burned out of control in Attica, Greece. The fire has affected at least 10,000 hectares and forced thousands of people to flee their homes.

