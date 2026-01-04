ΔΑΑ: Σταδιακή αποκατάσταση του Σύστηματος Εναέριας Κυκλοφορίας - Real.gr

Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Πηγές της ΥΠΑ, επίσης, κάνουν λόγο για μερική αποκατάσταση, καθώς πλέον προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρία», αναφέρει σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών στα αεροδρόμια λόγω του προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο