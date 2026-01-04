ΔΑΑ : Σταδιακή αποκατάσταση του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας - Θα συνεχίσουν οι καθυστερήσεις στις πτήσεις - Real.gr

Έχει αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Οπως αναφέρεται στο site του ΔΑΑ «Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε. Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος».