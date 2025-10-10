Quantcast
Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα στην Αθήνα - Real.gr
real player

Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα στην Αθήνα

13:55, 10/10/2025
Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα στην Αθήνα

Από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα είχαν ανασταλεί από τις 18 Ιουλίου λόγω της μειωμένης κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου.

Στόχοι είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου.

Τα όρια του Δακτυλίου

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου –Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved