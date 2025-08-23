Δασική φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας - Ενεργοποιήθηκε το 112 - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη περιοχή Ράγιο στη Θεσπρωτία. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».