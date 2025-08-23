Quantcast
Δασική φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας - Ενεργοποιήθηκε το 112 - Real.gr
real player

Δασική φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Ενεργοποιήθηκε το 112

18:31, 23/08/2025
Δασική φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Ενεργοποιήθηκε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη περιοχή Ράγιο στη Θεσπρωτία. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved