ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται - Real.gr

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοινώθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ, με αρκετές περιοχές της Αττικής να επηρεάζονται εξαιτίας εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Οι διακοπές πραγματοποιούνται για λόγους ασφαλείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ηλεκτροδότησης.

Αλεποχώρι – Βίλλια – Νέα Πέραμος

Σημαντικές διακοπές καταγράφονται:

Στην περιοχή Αλεποχωρίου (08:00–13:00)

(08:00–13:00) Στα Βίλια (08:00–13:00)

(08:00–13:00) Στη Νέα Πέραμο, δίπλα στο γήπεδο, στις οδούς Διονυσίου Νιου και Μικράς Ασίας (08:00–14:00)

Περιοχές στον Δήμο Αθηναίων

Από τις 08:00 έως τις 11:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα έχουν:

Σικελίας (ζυγά)

(ζυγά) Αγράφου (μονά)

(μονά) Δημητρακοπούλου

Οι εργασίες αφορούν τεχνικές παρεμβάσεις σε τμήματα του δικτύου.

Σπάτα – Λούτσα & Πειραιάς

Στα Σπάτα, οι διακοπές επηρεάζουν τις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Θουκυδίδου μεταξύ 08:00 και 11:00.

Στον Πειραιά, από τις 08:00 έως τις 12:00, η διακοπή αφορά τις οδούς Φιλώνoς, Μπουμπουλίνας και Δ. Πούρη.

Μαρούσι – Υμηττός

Στο Μαρούσι, διακοπή θα σημειωθεί στην οδό Δ. Ράλλη (08:00–12:00).

Στον Υμηττό, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπή (08:00–15:00) θα υπάρξει στις οδούς Νάνσεν, Μεσολογγίου, Μάνης, Καλαβρύτων, Ιωακείμ Εφέσου και Σαμίων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι αγωγοί πρέπει να θεωρούνται πάντα υπό τάση, για λόγους ασφάλειας.