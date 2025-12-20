Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη μέσα ένα 24ωρο: Νεκρός 37χρονος οδηγός στα Χανιά - Real.gr

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 37χρονος Χανιώτης εντός του αυτοκινήτου του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων, έπειτα από εκτροπή του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και έσπευσε για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, απεγκλωβίζοντας τον άτυχο 37χρονο από τη θέση του οδηγού, παραδίδοντας τη σορό στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο βρίσκεται και η ΕΛΑΣ, η οποία είναι σε αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να αποσαφηνιστεί τί ακριβώς έχει συμβεί και πώς το όχημα εξετράπη της πορείας του. Εικάζεται, πως ό,τι συνέβη, σημειώθηκε ση διάρκεια της νύχτας.

Να σημειωθεί πως ούτε 24 ώρες νωρίτερα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, στην περιοχή του Γαζίου, όπου ένας 65χρονος, οδηγός δικύκλου, έχασε τη ζωή του.