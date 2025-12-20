Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη μέσα ένα 24ωρο: Νεκρός 37χρονος οδηγός στα Χανιά - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ένας 37χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του στα Χανιά, μετά από τροχαίο ατύχημα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί και απεγκλώβισε τον άτυχο άνδρα, παραδίδοντας τη σορό στο ΕΚΑΒ.
- Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό για να αποσαφηνιστεί πώς το όχημα εξετράπη της πορείας του. Εικάζεται πως το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς χθες ένας 65χρονος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του στο Γάζι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και έσπευσε για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, απεγκλωβίζοντας τον άτυχο 37χρονο από τη θέση του οδηγού, παραδίδοντας τη σορό στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων.
Στο σημείο βρίσκεται και η ΕΛΑΣ, η οποία είναι σε αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να αποσαφηνιστεί τί ακριβώς έχει συμβεί και πώς το όχημα εξετράπη της πορείας του. Εικάζεται, πως ό,τι συνέβη, σημειώθηκε ση διάρκεια της νύχτας.
Να σημειωθεί πως ούτε 24 ώρες νωρίτερα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, στην περιοχή του Γαζίου, όπου ένας 65χρονος, οδηγός δικύκλου, έχασε τη ζωή του.