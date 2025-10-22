Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.» - Real.gr

Το συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.», τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση για τη ψηφιακή Ελλάδα και την κυβερνοασφάλεια.

Για το 2025 το Cyber Greece εστιάζει στο «The Future Powered by A.I.» και την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την Εκπαίδευση έως την αγορά εργασίας και από την Υγεία έως την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του Συνεδρίου το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και διεξάγεται στο Grand Hyatt Athens.

LIVE: